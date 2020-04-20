20 Апр 2020 2020-04-20T14:05:54+03:00

В тюменском микрорайоне построят второй детский сад с кабинетом коррекции речи. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени заключен контракт на строительство еще одного детского сада в микрорайоне Плеханово. Второе дошкольное учреждение появится в районе улицы Кремлевской.

Как стало известно, контракт на строительство дошкольного учреждения заключили сегодня, 20 апреля. Возведением объекта будет заниматься ООО «Завод ЖБИ-3». В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам на участке.

– Детский сад проектной мощностью 260 мест рассчитан на 14 групп, включая ясельную группу. В здании предусмотрены все необходимые специализированные помещения для занятий с детьми: физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи, кабинет рисования, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области.

На благоустроенной территории разместятся четыре групповых площадки с теневыми навесами; физкультурные площадки со спортивным оборудованием и ограждением. Срок окончания строительства по контракту – третий квартал 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU