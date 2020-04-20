2020-04-20T13:41:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Екатеринбурга в Тюмень прибыли военные для дезинфекции ТВВИКУ

Бригада обработала семь зданий
Вадим Бегун
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Из Екатеринбурга в Тюмень прибыли военные для дезинфекции ТВВИКУ. Фото - пресс-служба Центрального военного округа.Из Екатеринбурга в Тюмень прибыли военные для дезинфекции ТВВИКУ. Фото - пресс-служба Центрального военного округа.
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Из Екатеринбурга в Тюмень прибыли военные для дезинфекции Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Ранее здесь у 14 студентов выявили коронавирус.

– По решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, сводный отряд военнослужащих отдельной бригады защиты ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, совершил марш из Екатеринбурга в Тюмень, – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В ведомстве пояснили, что на вооружении отряда состоят современные авторазливочные станции АРС-14КМ и войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1. Всего в ходе работ специалисты провели дезинфекцию семи зданий различной этажности общей площадью около тридцати тысяч квадратных метров.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в настоящее время находится на карантине. Здесь проводят тотальную дезинфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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