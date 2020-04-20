Из Екатеринбурга в Тюмень прибыли военные для дезинфекции ТВВИКУ
Из Екатеринбурга в Тюмень прибыли военные для дезинфекции Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Ранее здесь у 14 студентов выявили коронавирус.
– По решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, сводный отряд военнослужащих отдельной бригады защиты ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, совершил марш из Екатеринбурга в Тюмень, – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
В ведомстве пояснили, что на вооружении отряда состоят современные авторазливочные станции АРС-14КМ и войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1. Всего в ходе работ специалисты провели дезинфекцию семи зданий различной этажности общей площадью около тридцати тысяч квадратных метров.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в настоящее время находится на карантине. Здесь проводят тотальную дезинфекцию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюмени очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов военного училища
Специалисты выявляют круг контактных лиц (подробнее)
В тюменском военном училище, где 14 курсантов заразились коронавирусом, усилили меры безопасности
Сейчас происходит дезинфекция всех помещений и объектов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»