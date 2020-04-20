В Тюмени стартует новая серия бесплатных онлайн-квизов

20 Апр 2020 2020-04-20T13:33:40+03:00

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В Тюмени стартует третья серия бесплатного онлайн-чемпионата по интеллектуальным играм «Кубок Короны». Принять участие в Кубке может любой желающий. Первая игра пройдёт 22 апреля в 20.00.

В третьей серии Кубка участников ждёт 7 этапов. Пять этапов пройдут в формате квизов: 2 музыкальных, 2 квиза из разных сфер знаний и квиз о Тюменской области. Оставшиеся два этапа пройдут в форматах известных телевизионных игр – «Что? Где? Когда?» и «Своя игра».

Все этапы проходят в прямом эфире в группе интеллектуального движения Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Для участия необходимо подключиться к трансляции, опубликованной в сообществе. В зависимости от этапа, организаторы используют различных игровые сайты, которые позволяют участвовать знатокам из разных уголков страны.

Фото - Интеллектуальное движение Тюменской области.

– Третья серия чемпионата будет уникальной. Все задания специально подготовят только тюменские авторы. Вопросы готовят как опытные редакторы, так и начинающие игроки школьных команд. За апрель удалось раскрыть несколько талантов, и это идёт на пользу всему сообществу, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Во второй серии Кубка сыграли 457 игроков из 31 города и четырех стран. Знатоки оставили 3 060 комментариев под постами с этапами Кубка, а самый популярный квиз о Тюменской области собрал 67 000 просмотров и проводился в двух социальных сетях. Всего трансляции собрали более 150 000 просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU