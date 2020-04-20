Тюменка ударила ножом в живот экс-возлюбленного и отправила его домой
В Тюмени в минувшую субботу, 18 апреля, встреча экс-возлюбленных чуть не закончилась трагедией. В обстоятельствах кровавого свидания разбирались полицейские.
Как выяснилось, в день происшествия потерпевший пригласил в гости бывшую подругу. Около двух часов ночи мужчина пошел провожать тюменку до ее квартиры на улице Ставропольской. Женщина пригласила подняться к ней в квартиру и продолжить застолье.
– Уже в квартире между парой произошел конфликт. Разъяренная горожанка схватила кухонный нож и ударила им гостя в живот. Перебинтовав рану, злоумышленница отправила потерпевшего домой. Мужчина сумел добраться до своей квартиры и вызвал медиков, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что ранее судимая за аналогичное преступление 37-летняя подозреваемая была задержана по месту жительства. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU