2020-04-20T13:35:17+03:00
Происшествия

Тюменка ударила ножом в живот экс-возлюбленного и отправила его домой

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка ударила ножом в живот экс-возлюбленного и отправила его домой.Тюменка ударила ножом в живот экс-возлюбленного и отправила его домой.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени в минувшую субботу, 18 апреля, встреча экс-возлюбленных чуть не закончилась трагедией. В обстоятельствах кровавого свидания разбирались полицейские.

Как выяснилось, в день происшествия потерпевший пригласил в гости бывшую подругу. Около двух часов ночи мужчина пошел провожать тюменку до ее квартиры на улице Ставропольской. Женщина пригласила подняться к ней в квартиру и продолжить застолье.

– Уже в квартире между парой произошел конфликт. Разъяренная горожанка схватила кухонный нож и ударила им гостя в живот. Перебинтовав рану, злоумышленница отправила потерпевшего домой. Мужчина сумел добраться до своей квартиры и вызвал медиков, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ранее судимая за аналогичное преступление 37-летняя подозреваемая была задержана по месту жительства. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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