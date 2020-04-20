2020-04-20T13:37:15+03:00
Экономика

Для тюменских бизнесменов сделали горячую линию на время карантина

Всю поступившую информацию проверят
Вадим Бегун
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Для тюменских бизнесменов сделали горячую линию на время карантина. Фото - pixabay.com.Для тюменских бизнесменов сделали горячую линию на время карантина. Фото - pixabay.com.
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В прокуратуре Тюменской области работает горячая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Всю поступившую информацию проверят.

Предприниматели могут сообщить о фактах проведения незаконных проверок, неправомерного вмешательства в свою деятельность, а также оказания административного давления со стороны должностных лиц органов власти.

– Звонки принимаются ежедневно с понедельника по четверг по телефону 8 (3452) 27-04-45. Для оперативного, полного и всестороннего рассмотрения обращения предпринимателей могут быть также направлены на адрес электронной почты proc72@yandex.ru или через официальный сайт ведомства, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Всю поступившую информацию проверят. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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