Сбербанк в Тюмени передал волонтерам 10 000 масок для пожилых и маломобильных граждан

20 Апр 2020 2020-04-20T11:40:35+03:00

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Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. В Тюмени банк передал 10 000 защитных масок волонтерскому штабу, который оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Всего в регионы России было отправлено 700 тысяч защитных масок.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Все, кто работает на передовой, особенно нуждаются в средствах индивидуальной защиты, тем более люди, которые добровольно вызвались помогать в столь непростое для страны и всего мира время. Волонтеры должны быть обеспечены масками и одноразовыми перчатками. К сожалению, в настоящее время наблюдается некоторый дефицит этих средств защиты, поэтому мы рассчитываем, что помощь от Сбербанка будет особенно актуальна.

Фото - Сбербанк.

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

Фото - Сбербанк.

- Волонтеры штаба помощи пожилым в Тюменской области благодарят Сбербанк за оказанную помощь. В такой непростой ситуации волонтерам необходимо думать о собственной безопасности и о безопасности заявителей. Ежедневно отрабатывается более 60 заявок в день и благодаря помощи наших партнеров все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, - отметила региональный координатор ТРО ВОД «Волонтеры-медики» Шекер Беликова.