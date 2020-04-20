В Тюменской области назвали причины подешевения бензина
В тюменской области антимонопольщики зафиксировали снижение цен на бензин и дизельное топливо. Это связано с переходом на сезонный вид топлива.
– В среднем, с начала года, цена на дизель снизилась примерно на один процент. Что касается бензина, то в зависимости от поставщика, цена в среднем снижена на бензин марки АИ-92 и АИ-95 – на 0,6% и один процент соответственно, – сообщил заместитель руководителя-начальник отдела контроля за монополистической деятельностью УФАС России по Тюменской области Дмитрий Полухин.
Он отметил, что, как правило, это происходит в связи с тем, что операторы перешли на сезонный вид топлива.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в регионе на 0,7% увеличились цены и тарифы на конец февраля 2020 года относительно декабря предыдущего года. Зафиксировано повышение цен на продовольственные товары – 1,1%, на непродовольственные товары – 0,2%, на услуги населению – 0,6%.
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ИСТОЧНИК KP.RU