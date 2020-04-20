У здания АО «Транснефть – Сибирь» в Тюмени поднята копия Знамени Победы

20 Апр 2020 2020-04-20T11:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне АО «Транснефть – Сибирь» подняло на территории главного офиса в г. Тюмени знамя – точную копию Знамени Победы.

Копии Знамени Победы в ближайшее время также будут подняты у зданий аппаратов управления в тринадцати филиалах акционерного общества.

Знамя Победы – официальный символ победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Оно было водружено 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага бойцами 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне АО «Транснефть – Сибирь» реализует ряд благотворительных проектов, направленных на сохранение памяти о героизме победителей. В том числе предприятие оказывает содействие в увековечивании памяти о Герое Советского Союза, генерале армии, уроженце Тюменской области И. Федюнинском. В том числе выделены средства на издание книги о Герое Советского Союза, генерале армии И. Федюнинском в серии «Жизнь замечательных людей». При финансовой поддержке предприятия в 2017 году в г. Тюмени открыт первый в России памятник знаменитому полководцу. В ближайшие месяцы при содействии АО «Транснефть – Сибирь» планируется выполнить художественное оформление фасада многоэтажного дома, примыкающего к территории сквера, где установлен памятник.

Кроме того, ведется финансирование работ по ремонту и благоустройству мест, посвященных памяти воинов, выделяется адресная финансовая помощь ветеранам.