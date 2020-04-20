В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики
В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики. Машину под управлением 28-летнего мужчины, в которой находились запрещенные вещества, остановили на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийский в феврале этого года.
В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у 21-летней девушки 100 пакетиков с веществом синтетического происхождения. Позже экспертиза установила, что изъятое является метилэфедроном и мефедроном общей массой 134 грамма. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции.
– Семейная пара намеренно приехала в Тобольск для оборудования тайников с целью сбыть наркотики. Крупную партию запрещенных веществ супруги приобрели бесконтактным способом в пригороде Тюмени, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По решению суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU