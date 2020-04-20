20 Апр 2020 2020-04-20T11:31:31+03:00

В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

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В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики. Машину под управлением 28-летнего мужчины, в которой находились запрещенные вещества, остановили на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийский в феврале этого года.

В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у 21-летней девушки 100 пакетиков с веществом синтетического происхождения. Позже экспертиза установила, что изъятое является метилэфедроном и мефедроном общей массой 134 грамма. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции.

– Семейная пара намеренно приехала в Тобольск для оборудования тайников с целью сбыть наркотики. Крупную партию запрещенных веществ супруги приобрели бесконтактным способом в пригороде Тюмени, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По решению суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774195" frameborder="0"></iframe> В Тобольске задержана семейная пара, промышлявшая продажей накркотиков..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU