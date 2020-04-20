2020-04-20T11:31:31+03:00
Происшествия

В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики

В настоящее время подозреваемые задержаны
Вадим Бегун
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В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.
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В Тюменской области молодым супругам грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики. Машину под управлением 28-летнего мужчины, в которой находились запрещенные вещества, остановили на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийский в феврале этого года.

В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли у 21-летней девушки 100 пакетиков с веществом синтетического происхождения. Позже экспертиза установила, что изъятое является метилэфедроном и мефедроном общей массой 134 грамма. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции.

– Семейная пара намеренно приехала в Тобольск для оборудования тайников с целью сбыть наркотики. Крупную партию запрещенных веществ супруги приобрели бесконтактным способом в пригороде Тюмени, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По решению суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В Тобольске задержана семейная пара, промышлявшая продажей накркотиков..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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