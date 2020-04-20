Стало известно, когда Тюмень обработают против клещей

20 Апр 2020 2020-04-20T11:20:22+03:00

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Акарицидные обработки в Тюмени могут начаться уже на этой неделе. Им подлежат территории городских парков, скверов, территорий, прилегающих к учреждениям образования, дополнительного образования, культуры, загородных лагерей, лесных массивов и других мест.

Для того чтобы обработка началась уже на этой неделе, нужен благоприятный метеопрогноз (отсутствие осадков) на ближайшие три дня. Работы проводятся рано утром и вечером, в безветренную погоду, при наиболее низкой температуре воздуха.

– Качество проведения работ также контролируется: проводится обследование территории на заселенность клещами. В случае обнаружения на уже обработанной территории клещей обработка участка территории проводится повторно, – рассказала председатель комитета здравоохранения администрации города Тюмени Ольга Андреева.

Жителям частного сектора и владельцам участков в садоводческих обществах также рекомендовано позаботиться о своей безопасности и провести акарицидную обработку территории: большое число присасывания клещей регистрируется именно на дачах. В 2020 году заявку на предоставление субсидии направили 23 садоводческих товарищества.

ИСТОЧНИК KP.RU