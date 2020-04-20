2020-04-20T11:22:28+03:00
Происшествия

Мужчину, разбившегося на тюменской трассе, привлекали за пьяное вождение

В день трагедии погибший, вероятно, не был пристегнут
Вадим Бегун
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Мужчину, разбившегося на тюменской трассе, привлекали за пьяное вождение. Фото - ГИБДД Тюменской области.Мужчину, разбившегося на тюменской трассе, привлекали за пьяное вождение. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В минувшую субботу, 18 апреля, на 38-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль «Лада-Гранта» врезался в ограждение и три раза перевернулся.

– В результате происшествия погиб 48-летний водитель, который, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, с травмами госпитализировали его 49-летнего пассажира, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что погибшего трижды задерживали за пьяное вождение – дважды в 2015 году и один в 2016-м. Мужчину два раза привлекали к уголовной ответственности, он был лишен права управления транспортом. Экспертиза установит, был ли он пьян во время трагического ДТП.

Также стало известно, что за минувшие выходные в регионе от управления транспортом были отстранены 40 нетрезвых водителей, три человека повторно, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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