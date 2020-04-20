2020-04-20T11:24:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число проверенных на коронавирус тюменцев достигло почти 40 тысяч человек

По всем случаям проводится работа по выявлению контактных лиц
Вадим Бегун
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Число проверенных на коронавирус тюменцев достигло почти 40 тысяч человек. Фото - pixabay.com.Число проверенных на коронавирус тюменцев достигло почти 40 тысяч человек. Фото - pixabay.com.
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По состоянию на 20 апреля в Тюменской области проведено 39 006 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. За прошедшие сутки исследовано около 1 200 проб, из которых 42 подтвердились.

– Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением в областной инфекционной клинической больнице. Нашими специалистами по всем случаям проводится работа по выявлению контактных лиц. За ними организовано ежедневное медицинское наблюдение и лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что медицинские организации, осуществляющие проведение исследований на COVID-19, оснащены достаточным количеством тест-систем для выявления новой инфекции.

Как известно, сейчас исследования проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии, ОКБ № 1, областной инфекционной клинической больницы, областного кожно-венерологического диспансера, облбольницы № 3 Тобольска, облбольницы № 4 Ишима и в лаборатории ООО «Доктор АРБИТАЙЛО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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