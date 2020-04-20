20 Апр 2020 2020-04-20T11:25:29+03:00

Почти 400 тонн тюменского картофеля отправили в Казахстан и Узбекистан. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

Тюменский картофель отправили в Казахстан и Узбекистан. Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория провела исследования двух партий картофеля весом 80 и 315 тонн, приготовленных на экспорт в соседние страны.

– Экспортируемый груз исследовался на наличие гватемальской картофельной моли, картофельной моли и других карантинных объектов. Проводились исследования, направленные на обнаружение рака картофеля, головни клубней, бледной и золотистой картофельных нематод, галловых нематод. Бактериологические и вирусологические исследования осуществлялись методами молекулярной диагностики, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Проведенные лабораторные испытания установили отсутствие опасных карантинных объектов в продовольственном картофеле. Таким образом, ведомство оформило фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что вся продукция признана безопасной и соответствует требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU