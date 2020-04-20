2020-04-20T09:26:48+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 114 пожаров

Местным жителям напомнили о мерах предосторожности при использовании электроприборов
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 114 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 114 пожаров. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю случилось 114 пожаров. Из-за подгорания пищи произошло 10 возгораний, еще шесть – по причине короткого замыкания электропроводки.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 65 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.

– Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – посоветовали в ведомстве.

Также пожарные рекомендуют соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следить за состоянием изоляции электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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