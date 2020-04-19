Чтобы спасти сбережения, тоболячка отдала их мошеннику

19 Апр 2020 2020-04-19T17:54:27+03:00

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Жительница Тобольска поверила, что если перевести деньги со своего счета на другой, то ее сбережения окажутся в безопасности, но ошиблась.

В УМВД по Тюменской области рассказали, что 40-летняя тоболячка обратилась в дежурную часть с заявлением о мошенничестве. Полицейским женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник заверил тоболячку, что с её банковских счетов пытаются несанкционированно снять деньги. Чтобы предотвратить незаконные операции, женщине предложили перевести все имеющиеся деньги на другой счёт, якобы открытый на её имя. Испугавшись за свои сбережения, тоболячка прошла к банкомату и, следуя указаниям мошенника, перевела на неизвестный счёт 260 тысяч рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU