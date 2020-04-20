Красят остановки, моют бордюры: рабочие отмывают Тюмень после зимы

20 Апр 2020 2020-04-20T08:00:03+03:00

Они покрасили уже более километра заборов

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В Тюмени дорожные службы приступили к мойке и покраске перильного и барьерного ограждения, остановочных павильонов, опор освещения, мойке бордюрного камня. Кроме того, рабочие чистят газоны от мусора.

– С 1 апреля 40 километров ограждений отмыли от грызи, более километра покрасили ограждений. Кроме того, произведена покраска 108 остановочных павильонов и более ста урн. Произведена мойка бордюрного камня более чем на 100 км городских дорог. Организована работа по ликвидации отдельных выбоин на площади более тысячи квадратных метров, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также стало известно, что сейчас рабочие ликвидируют колейности на улице 50 лет ВЛКСМ и Старом Тобольском тракте (более 11 тысяч квадратных метро). С 20 апреля стартуют работы по нанесению дорожной разметки краской.

Несмотря на непростую ситуацию, связанную с коронавирусом, дорожным службам поставлена задача выполнить указанные мероприятия на центральных улицах в полном объеме до наступления майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU