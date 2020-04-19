19 Апр 2020 2020-04-19T16:27:35+03:00

Александр Моор поздравил тюменцев с праздником Светлой Пасхи. Фото со страницы Александра Моора во "ВКонтакте"

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Губернатор Тюменской области поздравил православных верующих с одним из самых главных церковных праздников – Пасхой.

- Светлый праздник Пасхи напоминает нам, как важно сохранять веру в лучшее, относиться с теплом и любовью к нашим ближним, проявлять заботу к родным. Берегите свое здоровье, сейчас это важнее всего, - написал глава региона в соцсетях и поделился фото кулича и крашенных яиц.

Напомним, в этом году митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий рекомендовал верующим остаться на молитву дома. Онлайн-трансляции с богослужения шли из Софийского собора тобольского Кремля.

Тем временем, волонтеры передали пожилым и маломобильным тюменцам куличи в честь праздника Пасхи.

ИСТОЧНИК KP.RU