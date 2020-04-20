2020-04-20T07:54:31+03:00
Происшествия

В Заводоуковске гости украли пенсию у пожилой женщины

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Заводоуковске гости украли пенсию у пожилой женщины.В Заводоуковске гости украли пенсию у пожилой женщины.Фото: Ольга Крыльцова
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В заводоуковскую полицию поступило заявление от 62-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестные украли у нее пять тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка задержали знакомую заявительницы – неработающую, ранее не судимую 43-летнюю женщину. В ходе допроса фигурантка пояснила, что накануне произошедшего заходила с другом к потерпевшей, где они вместе распивали спиртные напитки.

– Подозреваемая знала, что хозяйка дома недавно получила пенсию, и, воспользовавшись ее невнимательностью, украла деньги из шкафа. Они вместе с другом попрощались и ушли. На украденные средства купили алкоголь и продукты, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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