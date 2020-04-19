2020-04-19T16:14:30+03:00
Звезды

В Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых

Сейчас идет подготовка по изданию книги
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых. Фото с ВикипедииВ Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых. Фото с Википедии
Изменить размер текста:

Мистика, связанная с прорицателем Авелем, святым Серафимом Саровским и Григорием Распутиным будет интересна не только тюменским читателям. Выпуск книги «Романовы: преданность и предательство» уже началась.

По словам тюменского писателя Сергея Козлова, который трудился над этим проектом вместе с Дмитрием Мизгулиным при участии продюсера Олега Урушева, события большого романа о царской семье происходят в Петрограде, Москве, Белграде, Вене, Берлине, Лондоне, Перми, Алапаевске, Омске, Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске. В произведении авторам удалось собрать сведения обо всех офицерах, которые планировали освободить семью последнего императора.

В романе почти нет вымышленных персонажей. Завершается история мартирологом, из которого каждый сможет узнать о дальнейших судьбах героев, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор поздравил тюменцев с праздником Светлой Пасхи
В Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых
Тюменцам предлагают поделиться добрыми историями о соцработниках
В Викуловском районе посевные площади увеличены почти на 50 гектаров
Тюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыки
В Тюмени коронавирусом болеют четверо детей
В Тюменской области возобновили стройки на соцобъектах
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 апреля 2020 года увеличилось на 42 человека
Тюменцы могут пройти онлайн-кастинг на актера театра «Ангажемент»
В Конституции России закрепят контроль над чиновниками
Тюменцам напомнили, как не принести вирус в дом
Полюбившаяся тюменцам акция «Библионочь» пройдет онлайн
В Тюменской области на время самоизоляции отменена вакцинация
В Тюмени идет конкурс «Домашний разраб»
Водители тюменский автобусов стали реже попадать в ДТП
Погода в Тюмени 19 апреля: на Пасху будет солнечно
Ишимская областная больница закупила технику для дезинфекции эндоскопов
Детсадовцы и школьники Тюменской области дистанционно готовятся к 75-летию Победы
Ишимский предприниматель планирует выйти на рынок Казахстана с иван-чаем
Программа «Агростартап» помогла абатскому предпринимателю организовать мини-ферму
В Тюменском районе активно внедряют телемедицину
Тюменцам раскрыли секрет, как найти работу на самоизоляции
В тюменской больнице появился новый магнитно-резонансный томограф
В Юргинском и Голышмановском районах продолжается реализация грандиозного инвестпроекта
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют 206 дорог
Тюменским предпринимателям на практике помогут адаптироваться к новым условиям
Тюменские товаропроизводители направили врачам мясо и молочные наборы