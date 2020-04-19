19 Апр 2020 2020-04-19T16:14:30+03:00

В Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых. Фото с Википедии

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Мистика, связанная с прорицателем Авелем, святым Серафимом Саровским и Григорием Распутиным будет интересна не только тюменским читателям. Выпуск книги «Романовы: преданность и предательство» уже началась.

По словам тюменского писателя Сергея Козлова, который трудился над этим проектом вместе с Дмитрием Мизгулиным при участии продюсера Олега Урушева, события большого романа о царской семье происходят в Петрограде, Москве, Белграде, Вене, Берлине, Лондоне, Перми, Алапаевске, Омске, Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске. В произведении авторам удалось собрать сведения обо всех офицерах, которые планировали освободить семью последнего императора.

В романе почти нет вымышленных персонажей. Завершается история мартирологом, из которого каждый сможет узнать о дальнейших судьбах героев, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU