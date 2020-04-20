Введенная в заблуждение тоболячка перевела мошеннику более 250 тысяч рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T07:55:45+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции поступило заявление о мошенничестве от 40-летней местной жительницы. Женщина пояснила стражам порядка, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

– Злоумышленник заверил потерпевшую, что с ее банковских счетов пытаются несанкционированно снять деньги. Чтобы предотвратить незаконные операции, тоболячке предложили перевести все имеющиеся деньги на другой счет, якобы открытый на ее имя, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Испугавшись за свои сбережения, потерпевшая прошла к банкомату и, следуя инструкциям мошенника, перевела на неизвестный счет 260 тысяч рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело Полицейские занимаются поиском фигуранта и настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU