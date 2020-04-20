Омича будут судить за попытку дать взятку тюменскому полицейскому
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Омской области. Мужчину обвиняют в покушении на мелкое взяточничество.
По данным следствия, 30 марта 2020 года утром сотрудники ДПС в составе автопатруля находились на 186 км автодороги Шадринск – Ярково Ярковского района. Они остановили автомобиль под управлением обвиняемого.
– При проверке документов оказалось, что водитель не включен в полис ОСАГО. Его пригласили пройти в служебный автомобиль для сбора административного материала. Находясь в машине, нарушитель, чтобы избежать ответственности, попытался передать деньги сотруднику ДПС, – рассказали в пресс-службе Следственного управления Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU