Погода на 20 апреля в Тюмени: вечером город зальет дождь

20 Апр 2020 2020-04-20T04:59:53+03:00

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Сегодня, 20 апреля, в Тюмени тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается сильный дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 – 3 градуса, днем – плюс 14. Вечером столбики термометров покажут 6 – 10 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Если на Акулину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая.

С этого времени появляются первые грибы – сморчки. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если на нем было много звезд – это обещало хороший урожай грибов и ягод.

ИСТОЧНИК KP.RU