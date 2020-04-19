Тюменцам предлагают поделиться добрыми историями о соцработниках

19 Апр 2020 2020-04-19T15:40:57+03:00

Они, как и врачи, в эти дни трудятся в усиленном режиме

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Новый флешмоб #мойлюбимыйсоциальныйработник запустили члены общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области. Тюменцев просят рассказать добрые истории о социальных работниках, поблагодарить их за труд в такое непростое время.

Организаторы акции считают, что соцработники, как и врачи, в эти дни трудятся в усиленном режиме, подвергают свою жизнь риску, оказывают помощь одиноким пожилым гражданам, инвалидам и одиноким матерям с детьми до трех лет. Они дежурят на телефонах «горячих линий», доставляют продукты питания и лекарственные препараты на дом, оказывают психологическую поддержку в период самоизоляции, помогают тем, кто в домах-интернатах и в отделениях милосердия.

По итогам акции лучшие будут отмечены общественным советом в День социального работника, 8 июня, сообщает "Вслух.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU