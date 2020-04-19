В Викуловском районе посевные площади увеличены почти на 50 гектаров

19 Апр 2020 2020-04-19T15:24:32+03:00

В Викуловском районе посевные площади увеличены почти на 50 гектар Фото: pixabay.com

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Аграрии Викуловского района в посевную кампанию 2020 года намерены засеять 50 тыс. 561 га, что на 48 га больше, чем в 2019 году.

Ведущий специалист районного управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства Анатолий Парыгин рассказал, что к кампании готовятся 27 растениеводческих хозяйств и все они представили технические планы, готовят технику и семена. Погода оказалось более благоприятной для старта посевной кампании, чем годом ранее.

Под зерновые культуры в районе отведут 31 тыс. 925 гектаров, что почти на 4 тыс. га больше, чем в 2019 году. Кормовые культуры займут 17 тыс. 38 га, в 2019-м было 15 тыс. 855 га.

ИСТОЧНИК KP.RU