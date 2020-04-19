Тюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыки

19 Апр 2020 2020-04-19T13:44:29+03:00

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До майских праздников остается меньше двух недель, а погода с каждым днем радует тюменцев. Шашлычный сезон уже начался. Люди, несмотря на режим самоизоляции, разжигают мангалы во дворе дома. Те, кто боится штрафов, могут разжечь костер и на балконе. Именно от этого предостерегают тюменцев в МЧС по Тюменской области.

По словам сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Александра Зубарева, в правилах противопожарного режима в РФ предусмотрены штрафы для нарушителей. Следует помнить о запрете использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Штраф для граждан – в размере от 2 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

При этом спасатель добавил, что нужно руководствоваться не только правилами, но и здравым смыслом.

Только в первом квартале 2020 года из-за неосторожного обращения с огнем в многоквартирных домах в Тюменской области произошло 23 пожара. Жителей призывают не пополнять статистику необдуманными поступками, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU