2020-04-19T13:44:29+03:00
Общество

Тюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыки

Нарушителям грозит серьезный штраф
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыкиТюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыкиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

До майских праздников остается меньше двух недель, а погода с каждым днем радует тюменцев. Шашлычный сезон уже начался. Люди, несмотря на режим самоизоляции, разжигают мангалы во дворе дома. Те, кто боится штрафов, могут разжечь костер и на балконе. Именно от этого предостерегают тюменцев в МЧС по Тюменской области.

По словам сотрудника пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Александра Зубарева, в правилах противопожарного режима в РФ предусмотрены штрафы для нарушителей. Следует помнить о запрете использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц». Штраф для граждан – в размере от 2 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

При этом спасатель добавил, что нужно руководствоваться не только правилами, но и здравым смыслом.

Только в первом квартале 2020 года из-за неосторожного обращения с огнем в многоквартирных домах в Тюменской области произошло 23 пожара. Жителей призывают не пополнять статистику необдуманными поступками, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор поздравил тюменцев с праздником Светлой Пасхи
В Тюмени завершен мистический роман о семье Романовых
Тюменцам предлагают поделиться добрыми историями о соцработниках
В Викуловском районе посевные площади увеличены почти на 50 гектаров
Тюменцам спасатели запретили жарить на балконе шашлыки
В Тюмени коронавирусом болеют четверо детей
В Тюменской области возобновили стройки на соцобъектах
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 апреля 2020 года увеличилось на 42 человека
Тюменцы могут пройти онлайн-кастинг на актера театра «Ангажемент»
В Конституции России закрепят контроль над чиновниками
Тюменцам напомнили, как не принести вирус в дом
Полюбившаяся тюменцам акция «Библионочь» пройдет онлайн
В Тюменской области на время самоизоляции отменена вакцинация
В Тюмени идет конкурс «Домашний разраб»
Водители тюменский автобусов стали реже попадать в ДТП
Погода в Тюмени 19 апреля: на Пасху будет солнечно
Ишимская областная больница закупила технику для дезинфекции эндоскопов
Детсадовцы и школьники Тюменской области дистанционно готовятся к 75-летию Победы
Ишимский предприниматель планирует выйти на рынок Казахстана с иван-чаем
Программа «Агростартап» помогла абатскому предпринимателю организовать мини-ферму
В Тюменском районе активно внедряют телемедицину
Тюменцам раскрыли секрет, как найти работу на самоизоляции
В тюменской больнице появился новый магнитно-резонансный томограф
В Юргинском и Голышмановском районах продолжается реализация грандиозного инвестпроекта
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют 206 дорог
Тюменским предпринимателям на практике помогут адаптироваться к новым условиям
Тюменские товаропроизводители направили врачам мясо и молочные наборы