2020-04-19T13:17:08+03:00
Общество

В Тюменской области возобновили стройки на соцобъектах

Детсады и школы сдадут вовремя
Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области возобновили стройки на соцобъектахВ Тюменской области возобновили стройки на соцобъектахФото: pixabay.com
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В Тюменской области возобновлены строительные работы на социальных объектах. Все строительные организации направили в установленном порядке уведомление о начале работы и были включены в единый реестр работающих предприятий Тюменской области для продолжения строительства.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, в настоящий момент в области в рамках реализации национального проекта «Демография» строятся четыре детских сада: в мкр. Ямальский-1, мкр. Войновка, мкр. Суходолье, мкр. Плеханово. Одновременно строятся десять школ, четыре из которых в Тюмени – в ЖК «Европейский» (4-й Заречный), в Казарово, в районе улиц Зеленского-Менделеева и в районе ЖК «Звездный городок». Две школы – в Уватском районе, две – в Тобольском районе и по одной – в Тюменском и Вагайском районах. Причем семь школ из десяти строят в рамках программы замены деревянных школ.

Также будет продолжена работа по заключению новых контрактов на строительство социальных объектов. До конца месяца планируется заключение контракта на строительство еще одного детского сада в мкр. Плеханово, в районе улицы Кремлевской.

Всего же до конца 2020 года в Тюмени начнется строительство еще 16 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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