2020-04-19T12:23:48+03:00
Звезды

Тюменцы могут пройти онлайн-кастинг на актера театра «Ангажемент»

Коллектив начал подготовку «Острова сокровищ» в дистанционном режиме
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы могут пройти онлайн-кастинг на актера театра «Ангажемент» . Фото: vk.com/theatre_angagementТюменцы могут пройти онлайн-кастинг на актера театра «Ангажемент» . Фото: vk.com/theatre_angagement
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До 23 апреля тюменцы могут проявить свои актерские способности и стать актерами в спектакле, премьера которого состоится уже скоро.

Труппа театра «Ангажемент» в режиме повышенной готовности начала работать над новым спектаклем по роману Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» и ждет новых актеров. Выбирать их будут в онлайн-формате.

Чтобы стать частью творческого коллектива необходимо записать видеопробы, которые отправятся на открытое голосование в группе молодежного театра. Часть актеров уже утвердили. Узнать, кто исполнит роль главного героя, а также найти тексты и инструкции к видеопробам можно в группе «Ангажемента» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что пока не известно, когда состоится спектакль. Поэтому поклонникам театра предлагают купить билет с открытой датой, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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