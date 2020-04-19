В Конституции России закрепят контроль над чиновниками

19 Апр 2020 2020-04-19T12:27:09+03:00

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Обновленная Конституция определит новые требования к людям, занимающим самые ответственные должности в стране. Это будет распространяться на должности президента, председателя правительства и министров, губернаторов, сенаторов, депутатов, судей. Это не только запрет на двойное гражданство, но и ограничения по иностранным счетам. Как отмечают общественники, данный посыл справедлив: если человек хочет служить России, он не должен иметь никаких интересов за рубежом.

Также люди, которые занимают высокие государственные должности, не должны иметь вид на жительство за рубежом. Это дополнение может создать почву для того, чтобы в стране стало меньше коррупции, считают авторы инициативы.

Кроме того, отдельным должностным лицам запрещается иметь в порядке, установленном федеральным законом, обязательства имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Как отметил тюменский историк, краевед Александр Петрушин, внесение данной поправки имеет определенные предпосылки, в то же время на сегодняшний день в законодательстве уже закреплены нормативные акты, которые регулируют деятельность чиновников различного ранга.

– Подобные ограничения имеют важное значение с точки зрения общественности. Вместе с тем надо признать, что многое из предложенного так или иначе уже работает в российском законодательстве. Есть обязанность по декларированию доходов чиновников и депутатов, другие нормы, – отметил Александр Петрушин.

Напомним, в соответствии с поправками ограничения будут установлены для высших должностных лиц субъектов РФ, руководителей федеральных государственных органов, сенаторов, депутатов Госдумы, уполномоченного по правам человека, главы правительства РФ, его заместителей, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, судей судов РФ, прокуроров.

ИСТОЧНИК KP.RU