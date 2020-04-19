2020-04-19T12:28:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменцам напомнили, как не принести вирус в дом

И почему ходить в магазин лучше одному
Мария Васильева
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Тюменцам напомнили, как не принести вирус в домТюменцам напомнили, как не принести вирус в домФото: pixabay.com
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Ситуация с коронавирусом в Тюменской области серьезная, многие граждане соблюдают режим самоизоляции, но все же у каждой семьи рано или поздно появляется необходимость выйти в магазин или аптеку. В департаменте здравоохранения напомнили об основных правилах, как не принести вирус в дом и не заразиться самому.

Конечно, главной рекомендацией, как и прежде, остается по минимуму выходить из дома, в магазинах необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию, т. е. не приближаться к людям на метр-полтора. А если вы видите человека с признаками ОРВИ, желательно исключить любые, даже минимальные контакты с ним. Если вы не используете специальные защитные и перчатки, которые по приходу домой снимаете и выбрасываете, то после посещения людных мест необходимо тщательно вымыть руки с мылом. А до этого не прикасайтесь ни к губам, ни к носу, ни к глазам.

Кстати, ходить в магазины лучше в одиночестве, оставлять малышей дома со старшими братьями и сестрами или со вторым родителем. Ведь маленькие дети могут взять в рот грязные руки, которыми трогают тележки, или попробовать на вкус игрушки с прилавка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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