Полюбившаяся тюменцам акция «Библионочь» пройдет онлайн
Акция «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона. Она начнется 25 апреля и завершится 9 мая.
По словам директора Централизованной библиотечной системы Тобольска Екатерины Пановой, в 2020 году «Библионочь» посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Суть акции в этот раз заключается в том, что к ней может присоединиться каждый читатель. Для этого необходимо будет записать видео, как он читает памятный отрывок из письма фронтовика или любимой книги старшего поколения своей семьи. Выложить ролик в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях рассказать, чем этот текст важен для семьи.
Правила участия для читателей можно будет найти на странице библиотеки во ВКонтакте и на сайте учреждения. Библиотекари подскажут, как правильно принять участие в акции, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU