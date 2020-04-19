2020-04-19T09:17:27+03:00
Общество

Полюбившаяся тюменцам акция «Библионочь» пройдет онлайн

Мероприятие стартует 25 апреля
Алена Кульмухаметова
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Полюбившаяся тюменцам акция «Библионочь» пройдет онлайнПолюбившаяся тюменцам акция «Библионочь» пройдет онлайнФото: pixabay.com
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Акция «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона. Она начнется 25 апреля и завершится 9 мая.

По словам директора Централизованной библиотечной системы Тобольска Екатерины Пановой, в 2020 году «Библионочь» посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Суть акции в этот раз заключается в том, что к ней может присоединиться каждый читатель. Для этого необходимо будет записать видео, как он читает памятный отрывок из письма фронтовика или любимой книги старшего поколения своей семьи. Выложить ролик в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях рассказать, чем этот текст важен для семьи.

Правила участия для читателей можно будет найти на странице библиотеки во ВКонтакте и на сайте учреждения. Библиотекари подскажут, как правильно принять участие в акции, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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