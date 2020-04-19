В Тюменской области на время самоизоляции отменена вакцинация

19 Апр 2020 2020-04-19T08:30:36+03:00

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Все плановые приемы в поликлиниках Тюменской области. В том числе не проводится и иммунопрофилактика. Исключением для вакцинации является экстренная иммунопрофилактика при укусе клеща, при этом прививку против клещевого энцефалита в целях профилактики не ставят.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина сообщила, что сейчас в приоритете здоровье и благополучие жителей региона, в том числе мам и малышей, а потому вакцинация младенцев временно приостановлена. У всех возрастов есть допустимое время постановки прививки, без вреда для здоровья. Потому ничего страшного не будет, если сделать ее чуть позже.

После завершения режима самоизоляции врачи составят прививочный график таким образом, чтобы не образовались очереди, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU