2020-04-19T07:11:39+03:00
Общество

В Тюмени идет конкурс «Домашний разраб»

Принять в нем участие могут люди из разных уголков страны и мира
Мария Васильева
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В Тюмени идет конкурс «Домашний разраб»В Тюмени идет конкурс «Домашний разраб»Фото: pixabay.com
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В областной столице разработчики запустили конкурс «Домашний разраб». Стать его участниками могут люди со всего мира. Он объединил 296 участников, 177 команд, которые создали 38 приложений. Призовой фонд каждого из трех этапов — 100 000 рублей. Первые победители уже есть, им стала команда из Санкт-Петербурга.

Темой второго этапа конкурса стала «Самостоятельность». Участники разрабатывали приложения, которые помогут пользователям в этой сфере. Например, команда DROP TABLE Teams создали приложение-календарь «Путь к мастерству». Ее идея в том, что не обязательно уделять какому-то занятию много времени, главное делать это регулярно и никогда не прерывать цепочку. Приложение отображает непрерывность, расставляет по цепочке важные ключевые точки, например месяц непрерывных занятий. Если хоть на день прерваться, отсчёт пойдёт снова. В ключевые моменты можно опубликовать в соцсетях.

Отметим, что самоизоляция и переход на дистанционное обучение отличная возможность разработчикам приложений показать свои знания и умения. В течение 3 этапов конкурс пройдет более 300 участников, будет разработано более 70 крутых идей и приложений, лучшими из которых скоро можно будет пользоваться и улучшать таким образом свою жизнь, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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