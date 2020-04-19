2020-04-19T06:28:17+03:00
Происшествия

Водители тюменский автобусов стали реже попадать в ДТП

Проезд на общественном транспорте более безопасный
Алена Кульмухаметова
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Водители тюменский автобусов стали реже попадать в ДТП. Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города ТюмениВодители тюменский автобусов стали реже попадать в ДТП. Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени
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В Тюменской области с начала года отмечено снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, всего за три месяца 2020 года в регионе произошло 53 ДТП с участием автобусов и маршрутных такси, это на 17 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. К сожалению, в этих авариях погибли четыре человека, 96 получили травмы. Эксперты заявили, что основным видом ДТП с участием автобусов остается падение пассажира в салоне при движении автобуса, таких аварий стало меньше на треть – 21.

В Тюменской области зарегистрировано более 11 тысяч автобусов различной вместимости, в том числе 557 школьных автобусов. Сотрудники ГИБДД в этом году провели 43 специальных и рейдовых мероприятия, направленных на пресечение нарушений водителями автобусов и повышение их дорожной дисциплины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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