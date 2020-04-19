19 Апр 2020 2020-04-19T06:03:23+03:00

Погода в Тюмени 19 апреля: на Пасху будет солнечно. Фото Тобольской Митрополии

Изменить размер текста: A A

В воскресенье 19 апреля в Тюмени солнечная погода без осадков. Ветер юго-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +12 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха днем составит днем +12, +17 градусов.

Сегодня православные верующие празднуют Светлый праздник Пасхи. После праздника начинается Святая неделя. В православии все литургии и вечерни подобны богослужению Пасхи.

Добавим, что Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвал прихожан беречь свое здоровье и не нарушать режим самоизоляции

Владыка Димитрий поздравил с праздником светлой Пасхи и призвал соблюдать режим самоизоляции:

- Посещение кладбища в святые дни Пасхи церковью не рекомендуется. Сейчас объявлен карантин, и чтобы не навлекать на себя искушение, помните, что послушание – превыше всего. Берегите здоровье, потому что здоровье – это Божий дар, - сказал священнослужитель.

ИСТОЧНИК KP.RU