2020-04-19T06:03:23+03:00
Общество

Погода в Тюмени 19 апреля: на Пасху будет солнечно

Горожанам рекомендовано оставаться дома
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 19 апреля: на Пасху будет солнечно. Фото Тобольской МитрополииПогода в Тюмени 19 апреля: на Пасху будет солнечно. Фото Тобольской Митрополии
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В воскресенье 19 апреля в Тюмени солнечная погода без осадков. Ветер юго-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +12 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха днем составит днем +12, +17 градусов.

Сегодня православные верующие празднуют Светлый праздник Пасхи. После праздника начинается Святая неделя. В православии все литургии и вечерни подобны богослужению Пасхи.

Добавим, что Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвал прихожан беречь свое здоровье и не нарушать режим самоизоляции

Владыка Димитрий поздравил с праздником светлой Пасхи и призвал соблюдать режим самоизоляции:

- Посещение кладбища в святые дни Пасхи церковью не рекомендуется. Сейчас объявлен карантин, и чтобы не навлекать на себя искушение, помните, что послушание – превыше всего. Берегите здоровье, потому что здоровье – это Божий дар, - сказал священнослужитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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