Ишимская областная больница закупила технику для дезинфекции эндоскопов

18 Апр 2020 2020-04-18T20:12:47+03:00

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Специальную технику для автоматической обработки и дезинфекции эндоскопического оборудования закупила ишимская областная больница № 4 за счёт средств бюджета Тюменской области. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, машины установлены в отделении эндоскопии, где каждый день проходят обследование около 40 человек. Кроме того, в конце прошлого года больница закупила 25 видеоэндоскопов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания у взрослых и детей.

По словам заведующего эндоскопическим отделением ишимской областной больницы № 4 Бахтиёржона Юлдашева, дезинфекция, стерилизация гастроскопов, колоноскопов и других гибких эндоскопов – очень ответственная операция. Ведь от того, насколько качественно будут обработаны инструменты, зависит здоровье и безопасность пациентов и персонала.

– Дезинфекция осуществляется при полном погружении эндоскопа в дезинфицирующий раствор. По окончании процесса машина выдает чек – гарантию качества, в котором указана дата и время обработки аппаратов, – отметил Юлдашев.

Если раньше медсёстрам приходилось по полчаса обрабатывать один аппарат вручную, то теперь достаточно лишь загрузить его в машину. Да и контакт с загрязнёнными приборами минимизирован, ведь машины самостоятельно чистят моющим средством, продувают каналы и очень тщательно дезинфицируют и сушат приборы. Одновременно в двух машинах обрабатываются 4 эндоскопа.

По мнению медиков, щадящая обработка приборов позволит заметно продлить срок их службы.

ИСТОЧНИК KP.RU