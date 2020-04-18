2020-04-18T19:38:24+03:00
75 лет Великой Победы

Детсадовцы и школьники Тюменской области дистанционно готовятся к 75-летию Победы

Одни участвуют в челлендже, другие принимают участие в конкурсе чтецов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Детсадовцы и школьники Тюменской области дистанционно готовятся к 75-летию ПобедыДетсадовцы и школьники Тюменской области дистанционно готовятся к 75-летию Победы
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В школах Тюменской области в дистанционном формате продолжается подготовка к 75-летию Великой Победы. Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, например, педагоги тюменских детсадов вместе с воспитанниками участвуют в областном конкурсе «Военное детство». В соцсетях можно посмотреть презентации проекта и видеозаписи бесед воспитанников с их прабабушками-ветеранами.

Ученики мальковской школы участвуют в челлендже, который состоит из нескольких этапов. После этого в финале создадут поздравительную видеооткрытку. На первом этапе ребятам нужно записать видео с двумя строчками из стихотворения Мусы Джалиля. Школьники не только должны его трогательно прочитать, но и обыграть образ солдата Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в челлендже приняли участие 12 семей учеников.

Дистанционный конкурс «Сидим дома. Время читать» состоялся в ембаевской школе. Ребята отправляли на электронную почту видео, а итоги можно будет посмотреть на официальном сайте школы 20 апреля.

В винзилинском детском саду стартовала акция «МЫ ЗНАЕМ, МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ». Родители и их дети обратились к героическим страницам истории семьи. Все материалы размещаются в родительском чате, поэтому все желающие могут виртуально познакомиться с историями героев-земляков.

В каскаринском детском саду 47 воспитанников приняли участие в конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим». Все желающие смогут ознакомиться с видеозаписями в группе в соцсети «ВКонтакте» детского сада и проголосовать за лучшего юного чтеца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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