Ишимский предприниматель планирует выйти на рынок Казахстана с иван-чаем

18 Апр 2020 2020-04-18T19:41:20+03:00

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Предприниматель Елена Антоненко планирует осваивать рынки сбыта в Казахстане и в районах озера Байкал с иван-чаем, на упаковке которого есть маркировка «Сделано в Ишиме». Друзья воодушевили предпринимательницу выйти на широкую аудиторию после того, как увидели, какой культ чаепития есть в семье Елены.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в июле 2019 года предпринимательница взяла заём в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области». Вложив также собственные средства, женщина открыла «Ишимское чайное производство». Здесь выпускают товар в зависимости от спроса – от 100 пачек и выше ежедневно.

Экологически чистый чай полюбился жителям Тобольска, Абалака, Сургута, Нижневартовска м Омска. Краснодару адресован специальный лейбл «С любовью из Сибири». Инвестиционный проект реализуется при поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

В соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», финансовая поддержка предпринимательнице предоставляется в форме микрозайма в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что мини-ферма по разведению дойных коров активно развивается в деревне Еремина Абатского района. Организовала её индивидуальный предприниматель, глава КФХ Валентина Торопова.

ИСТОЧНИК KP.RU