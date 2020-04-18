2020-04-18T19:45:34+03:00
Экономика

Программа «Агростартап» помогла абатскому предпринимателю организовать мини-ферму

Бизнес-вумен получила грант на покупку молочного крупного рогатого скота
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Программа «Агростартап» помогла абатскому предпринимателю организовать мини-фермуПрограмма «Агростартап» помогла абатскому предпринимателю организовать мини-фермуФото: pixabay.com
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Мини-ферма по разведению дойных коров активно развивается в деревне Еремина Абатского района. Организовала её индивидуальный предприниматель, глава КФХ Валентина Торопова, при поддержке департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и администрации Абатского муниципального района. Проект реализуется за счёт собственных средств предпринимателя и гранта, полученного по программе «Агростартап».

Предприниматель закупила в Исетском районе 20 голов дойных коров чёрно-пёстрой породы и необходимое оборудование. На начало 2020 года общее поголовье крупного рогатого скота у Валентины Геннадьевны составило 40 голов. В прошлом году она обучилась в «Школе социального предпринимательства», организованной Инвестиционным агентством Тюменской области и с успехом защитила свой проект, направленный на создание мини-фермы. Позже она зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем и трудоустроила двух работников, один из которых инвалид III группы.

Валентина Торопова отмечает, что пройденное обучение помогло защитить проект в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области и получить грант на покупку КРС молочного направления. Помощь ей оказали после того, как она сформировала и подала заявку на участие в программе «Агростартап».

Теперь предпринимательница планирует открыть собственную линию переработки молока и сыра, а также проработать бизнес-план, найти и привлечь инвесторов, поучаствовать в программе по возмещению затрат на приобретённое оборудование в лизинг, изучить технологический процесс и заключить предварительные договоры на поставки оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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