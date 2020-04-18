В Тюменском районе активно внедряют телемедицину

18 Апр 2020 2020-04-18T19:49:27+03:00

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Новый ресурс для дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг – телемедицина – запущен в областной больнице № 19, что в Тюменском районе. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, с 1 апреля врачи-специалисты медучреждения провели уже более 70 телеконсультаций в режимах «врач – врач» и «врач – пациент».

По словам заведующий филиалом ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Татьяны Сажиной, у участковых врачей-терапевтов, педиатров, фельдшеров ФАПов есть возможность получить консультации по тактике ведения пациента с врачом-специалистом любого профиля.

– У специалистов есть возможность тут же онлайн изучить электронную медицинскую карту пациента, интерпретировать результаты обследований, ознакомиться с выписками и иными медицинскими документами из других медицинских организаций и дать соответствующие рекомендации. Таким образом, пациенту не нужно лично посещать медицинское учреждение, что в значительной степени способствует профилактике коронавирусной инфекции, – подчеркнула Татьяна Сажина.

Она отметила, что, если возникла необходимость очной консультации и осмотр специалиста, врач выезжает к пациенту на дом. Во время угрозы распространения коронавируса телемедицина сегодня востребована как никогда. Специалисты ведут дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, проводят экстренные консультации для врачей, а видеоконференции обеспечивают доступность и безопасность медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU