2020-04-18T19:52:57+03:00
Общество

Тюменцам раскрыли секрет, как найти работу на самоизоляции

Больше всего требуются строители
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам раскрыли секрет, как найти работу на самоизоляцииТюменцам раскрыли секрет, как найти работу на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Рынок труда в Тюменской области предлагает соискателям вакансии для строителей, продавцов, педагогов, медицинских работников и т. д.

В центре занятости региона на 1 апреля в поисках работы обратились 8 тыс. 508 жителей Тюменской области. На учете в качестве безработных состояло 4 тыс. 957 человек, в качестве соискателей – 6 тыс. 505 человек. При этом в областном банке было 18 тыс. 355 вакансий.

Среди вакансий лидирует сфера «Строительство», где требовалось 4019 сотрудников. В направлении «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» была открыта 1871 вакансия; в «Образовании» – 1632 вакансии; «Государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении» – 1604 вакансии; в «Обрабатывающих производствах» – 1277 вакансий; в «Деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах» – 1245 вакансий; «Деятельности в области здравоохранения и социальных услуг» – 1201 вакансия; в «Сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве» – 1197 вакансий и т. д.

Сейчас граждане, оставшиеся без работы, могут поискать подходящую вакансию на интерактивном сайте департамента, здесь же есть возможность обратиться к специалистам службы через интернет. Инструкция, как оформить заявление на получение пособия в качестве безработного онлайн, есть на сайте «Роструда», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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