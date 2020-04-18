В Тюменской больнице появился новый магнитно-резонансный томограф

18 Апр 2020 2020-04-18T17:50:20+03:00

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В тюменской Областной больнице №2 завершён монтаж нового магнитно-резонансного томографа. Осталось выполнить процедуру настройки, которая потребует ещё немного времени. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря двум аппаратам значительно возрастёт доступность МРТ-обследования.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Областной клинической больницы №2 Николая Мельникова, совсем недавно в распоряжении больницы был только один аппарат МРТ, однако у новой модели – ряд преимуществ, в том числе, повышенная производительность.

- Сам процесс сканирования проходит быстрее, а результат при этом получается качественнее, повышая точность диагностики. Тем самым, исключается необходимость повторного проведения процедуры. Это экономит материальные ресурсы, время и делает диагностику более комфортной для пациентов, - отметил Николай Мельников.

Помимо оперативного и высококачественного результата новый аппарат МРТ обеспечит пациентам более комфортное протекание процедуры. Она не просто станет короче, так ещё и будет меньше неприятных последствий для организма. К примеру, многие процедуры, которые раньше нужно было проводить с введением контрастного вещества для получения чёткой картинки, теперь можно делать без него. Кроме того, на этом аппарате можно проводить диагностику беременным в виду отсутствия лучевой нагрузки.

Отметим, что в ОКБ№2 каждый год МРТ-диагностику проходят более 5 тысяч пациентов. С двумя аппаратами количество обследованных станет ещё больше.

ИСТОЧНИК KP.RU