2020-04-18T17:37:31+03:00
Экономика

В Юргинском и Голышмановском районах продолжается реализация грандиозного инвестпроекта

Здесь строят комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Юргинском и Голышмановском районах продолжается реализация грандиозного инвестпроектаВ Юргинском и Голышмановском районах продолжается реализация грандиозного инвестпроектаФото: pixabay.com
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Реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тысяч тонн продолжается в Голышмановском и Юргинском районах. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», а реализует его компания ООО «РУСКОМ».

Учитывая сжатые сроки выхода комплекса на проектную мощность, строительно-монтажные работы идут с опережением графика. Уже решены вопросы обеспечения площадок комплекса энергоресурсами: заключены договоры технологического присоединения к сетям электроснабжения с АО «Россети Тюменьэнерго», к сетям газоснабжения с ОАО «Газпромгазораспределение «Север».

В Юргинском районе, на площадке племенного репродуктора, построены наружные и подводящие внутриплощадочные линии электропередач и 10 трансформаторных подстанций. Также построен подводящий газопровод высокого давления, строятся разводящие газовые сети. На двух площадках племенного репродуктора уже смонтировали корпуса птичников, специалисты монтируют внутренние инженерные сети. В июне 2020 года в них посадят птицу.

Инкубаторий, фермы откорма бройлеров и убойный цех расположатся в Голышмановском районе. Строительно-монтажные работы ведутся на всех этих объектоа.

Напомним, проект появился в результате заключенного в конце 2018 года Соглашения о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и ООО «РУСКОМ», принят на сопровождение органами исполнительной власти Тюменской области и поддерживается администрациями Голышмановского и Юргинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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