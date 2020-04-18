2020-04-18T18:05:44+03:00
Общество

В Тюменской области в 2020 году отремонтируют 206 дорог

Самые большие работы предстоит провести в Тюменском районе
Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области в 2020 году отремонтируют 206 дорогВ Тюменской области в 2020 году отремонтируют 206 дорогФото: pixabay.com
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Работы по ремонту и строительству дорог в регионе уже начались. Так, в Тюмени дорожники принялись за работу на улице Велижанской.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в регионе заключены контракты по всем объектам дорожного ремонта. Всего в 2020 году будет отремонтировано 206 объектов, общая протяжённость которых составит 176,42 км. Самые масштабные работы предстоят на территории Тюменского района. В 57 населенных пунктах здесь будет отремонтировано 164 объекта, общая протяженность обновленных дорог – более 74 км.

Дорожная техника вышла на региональные трассы: участки обхода города Тюмени, а также на областные дороги Тюмень – Криводанова и Каменка –Кулаково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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