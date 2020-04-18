2020-04-18T17:43:32+03:00
Экономика

Тюменским предпринимателям на практике помогут адаптироваться под новые условия

Для бизнесменов региона стартует серия бесплатных вебинаров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским предпринимателям на практике помогут адаптироваться под новые условияТюменским предпринимателям на практике помогут адаптироваться под новые условияФото: Татьяна Коркина
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Серия бесплатных вебинаров «#Делай» стартует 21 апреля для предпринимателей Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, вебинары проведут лидеры бизнеса, готовые поддержать их в этот сложный период своим вниманием, энергией и временем. Главная цель марафона, которая пройдёт на федеральной платформе для предпринимателей «Деловая среда», – помочь бизнесу адаптироваться к новым условиям на практике.

Спикерами вебинаров выступят специалисты по продажам, маркетологи, предприниматели и психологи. В их числе: управляющий партнёр Newman Sport, сооснователь IRONSTAR и ROSA RU Владимир Волошин, акционер Gettaxi (Gett), основатель Бизнес-школы «ВВЕРХ» Владимир Маринович, эксперт № 1 по партизанскому маркетингу на российском рынке, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России» Александр Левитас и ещё более десятка экспертов.

Предпринимателям расскажут, как выйти из кризиса, как трансформировать бизнес-модель, оптимизировать нишу в кризис, как переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников и как работать со стрессом, поддержать себя и команду в эпоху перемен. Во время марафона будут работать горячая линия и чат взаимопомощи предпринимателей, трансляция лучших практик, библиотека чек-листов и шаблонов, а также живые онлайн-разборы кейсов.

Зарегистрироваться на участие в марафоне можно на официальном сайте.

Отметим, что в Тюменской области проект реализуется при поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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