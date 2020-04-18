2020-04-18T17:39:50+03:00
Общество

Тюменские товаропроизводители направили врачам мясо и молочные наборы

Предприятия объединились для проведения благотворительной акции в поддержку медиков
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские товаропроизводители направили врачам мясо и «молочные» наборыТюменские товаропроизводители направили врачам мясо и «молочные» наборыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сельхозпроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области объединились, чтобы поддержать медицинский персонал продуктовыми наборами во время сложной эпидемиологической обстановки. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, объединение произошло для проведения благотворительной акции в поддержку врачей.

Первые поставки для медперсонала уже поступили в областную клиническую инфекционную больницу и в областную клиническую больницу № 1. Молочные предприятия «Золотые луга», «Тюменьмолоко», молочный завод «Абсолют» передали врачам молоко, сыр, творог, сметану, йогурты и биопростоквашу – всего более 500 наборов молочки. Ещё 200 килограммов мяса по ГОСТу направил для оказания помощи медперсоналу тюменской ОКБ агрохолдинг «Юбилейный».

По словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, на всё врачебное сообщество – от лаборантов до докторов – возросла нагрузка во время сложной эпидемиологической обстановки. Многие из них даже не могут сходить за продуктами из-за нехватки времени.

– Именно для этого – сказать медикам искреннее спасибо и оказать им поддержку – объединяются тюменские предприятия АПК. Надеюсь, что ощущение благодарности, теплой заботы от тюменцев придаст нашим медикам дополнительные силы, понимание, что они не одни в это непростое время. А благотворительная акция будет прирастать новыми участниками, – подчеркнул Владимир Чейметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменском районе активно внедряют телемедицину
Тюменцам раскрыли секрет, как найти работу на самоизоляции
В Тюменской больнице появился новый магнитно-резонансный томограф
В Юргинском и Голышмановском районах продолжается реализация грандиозного инвестпроекта
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют 206 дорог
Тюменским предпринимателям на практике помогут адаптироваться под новые условия
Тюменские товаропроизводители направили врачам мясо и молочные наборы
Тюменскому бизнесу «держаться на плаву» помогут кадровые центры
Тюменский «Космос» проведет аудиочитку пьесы
Викуловские аграрии закупили к посевной более двух тысяч тонн удобрений
Тюменцам рассказали, как изготовить антисептик дома
Два человека погибли в результате ДТП на трассе под Тюменью
В Тюмени начала работать образовательная платформа для молодежи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человек
Лоскутному «Коньку-Горбунку» исполнилось шесть лет
Жительница Ишима отдала восемь тысяч рублей за фото щенка
Акция «75 поколений» ответит тюменцам на вопросы о войне
На «Барахолке компетенций» тюменцы могут найти «полезного» человека
Тюменский район признан самым безопасным в области
К проекту «#МыРядом2020» присоединились тюменские психологи
Погода в Тюмени 18 апреля: на Страстную субботу идет дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года составляет 146 человек
Пьяные тюменцы разъезжают на авто по городу, нарушая режим самоизоляции
Роспотребнадзор выявил нарушения на возобновивших работу тюменских предприятиях
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group