Тюменские товаропроизводители направили врачам мясо и молочные наборы

18 Апр 2020 2020-04-18T17:39:50+03:00

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Сельхозпроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области объединились, чтобы поддержать медицинский персонал продуктовыми наборами во время сложной эпидемиологической обстановки. Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, объединение произошло для проведения благотворительной акции в поддержку врачей.

Первые поставки для медперсонала уже поступили в областную клиническую инфекционную больницу и в областную клиническую больницу № 1. Молочные предприятия «Золотые луга», «Тюменьмолоко», молочный завод «Абсолют» передали врачам молоко, сыр, творог, сметану, йогурты и биопростоквашу – всего более 500 наборов молочки. Ещё 200 килограммов мяса по ГОСТу направил для оказания помощи медперсоналу тюменской ОКБ агрохолдинг «Юбилейный».

По словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, на всё врачебное сообщество – от лаборантов до докторов – возросла нагрузка во время сложной эпидемиологической обстановки. Многие из них даже не могут сходить за продуктами из-за нехватки времени.

– Именно для этого – сказать медикам искреннее спасибо и оказать им поддержку – объединяются тюменские предприятия АПК. Надеюсь, что ощущение благодарности, теплой заботы от тюменцев придаст нашим медикам дополнительные силы, понимание, что они не одни в это непростое время. А благотворительная акция будет прирастать новыми участниками, – подчеркнул Владимир Чейметов.

ИСТОЧНИК KP.RU