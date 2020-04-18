Тюменскому бизнесу «держаться на плаву» помогут кадровые центры

18 Апр 2020 2020-04-18T17:36:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ишимский кадровый центр вместе с предпринимателями, открывшими свой бизнес по программе самозанятость, пробуют разные варианты выхода из сложной ситуации: от открытия новых направлений до перевода бизнеса на онлайн-работу.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, с первых дней удаленной работы специалисты ЦНЗ проводят консультации, разъясняют, беседуют с предпринимателями, помогая искать и внедрять новые методы работы. Как пример приводится перепрофилирование фирмы. Предприниматель, занимающийся в сфере ритуальных услуг и машинной вышивки, принялся изготавливать многоразовые защитные маски.

Кто-то занялся онлайн-заказами и доставкой на дом продуктов. Кадровый центр решает вопрос с волонтерами, организует доставку товара, чтобы снизить расходы предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU