Тюменский «Космос» проведет аудиочитку пьесы
Театральный центр «Космос» пригласил тюменцев стать участниками аудиочитки пьесы Марты Райцес «Колибри-печаль». Прочитать текст может любой желающий.
По словам театроведа, театрального критика, заместителя руководителя театрального центра «Космос» по творческой работе Александрины Шаклеевой, для участия необходимо выбрать роль, написать в группу «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте», а затем начитать текст своего персонажа на диктофон. Из полученных отрывков сформируют общую запись пьесы, аудиочитка которой появится уже на следующей неделе.
Шаклеева также добавила, что среди участников будут и жители других городов. Поэтому уже сейчас театральный центр планирует следующую аудиочитку – по пьесе Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр».
ИСТОЧНИК KP.RU