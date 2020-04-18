Тюменский «Космос» проведет аудиочитку пьесы

18 Апр 2020 2020-04-18T17:33:34+03:00

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Театральный центр «Космос» пригласил тюменцев стать участниками аудиочитки пьесы Марты Райцес «Колибри-печаль». Прочитать текст может любой желающий.

По словам театроведа, театрального критика, заместителя руководителя театрального центра «Космос» по творческой работе Александрины Шаклеевой, для участия необходимо выбрать роль, написать в группу «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте», а затем начитать текст своего персонажа на диктофон. Из полученных отрывков сформируют общую запись пьесы, аудиочитка которой появится уже на следующей неделе.

Шаклеева также добавила, что среди участников будут и жители других городов. Поэтому уже сейчас театральный центр планирует следующую аудиочитку – по пьесе Марии Малухиной «Море. Звезды. Олеандр».

ИСТОЧНИК KP.RU