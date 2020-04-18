2020-04-18T14:50:15+03:00
Общество

Викуловские аграрии закупили к посевной более двух тысяч тонн удобрений

Основную массу составляет азот
Алена Кульмухаметова
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Викуловские аграрии закупили к посевной более двух тысяч тонн удобренийВикуловские аграрии закупили к посевной более двух тысяч тонн удобренийФото: pixabay.com
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Аграрии Викуловского района закупили более двух тысяч тонн удобрений

Удобрения помогут собрать хороший урожай, а потому экономить на них викуловские аграрии не намерены.

По данным администрации Викуловского района, хозяйства закупили 2 тыс. 235 т удобрений, что на 1 тыс. 200 т больше, чем годом ранее. Большую часть составляют простые удобрения (азот) - 1 тыс. 643 т. Сложные удобрения (азот, фосфор, калий) - 592 т.

Самый большой по району объем удобрений запасли в агрокомплексе «Викуловский» – 1 тыс. т. В ООО «Радиус-Агро» заготовили 790 т удобрений, в ЗАО «Экос» – 140 т, КХ «Рассвет» – 133 т, ООО «Виктория» – 140 т, СПК «Сибирь» – 32 т.

ИСТОЧНИК KP.RU

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