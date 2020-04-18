2020-04-18T14:46:39+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как изготовить антисептик дома

Полезные лайфхаки основаны на физике и химии
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам рассказали, как изготовить антисептик домаТюменцам рассказали, как изготовить антисептик домаФото: pixabay.com
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Онлайн-лаборатория детского технопарка «Кванториум» учит полезным советам тюменцев.

Волшебник-эксперт «Наноквантума» Иван Савенков раз в неделю знакомит горожан с полезными лайфхаками, применяя знания физики и химии.

Ранее Иван рассказал, как создать антисептик из доступных средств в домашних условиях. Для его изготовления педагог использовал 95-процентный этиловый спирт, глицерин и хлоргексидин, который при необходимости можно заменить перекисью водорода.

Также, чтобы перебить резкий запах спирта, тюменцам предложили добавить в раствор масло мяты.

На второй встрече эксперт поделился тем, как вывести с одежды пятно зеленки с помощью аммиака, перекиси водорода и средства от засоров труб.

На третьей встрече Иван Савенков научил готовить бомбочки для ванн из подсолнечного масла, соды и соли.

Посмотреть записи трансляций можно в группе детского технопарка в соцсети «ВКонтакте», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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