Тюменцам рассказали, как изготовить антисептик дома
Онлайн-лаборатория детского технопарка «Кванториум» учит полезным советам тюменцев.
Волшебник-эксперт «Наноквантума» Иван Савенков раз в неделю знакомит горожан с полезными лайфхаками, применяя знания физики и химии.
Ранее Иван рассказал, как создать антисептик из доступных средств в домашних условиях. Для его изготовления педагог использовал 95-процентный этиловый спирт, глицерин и хлоргексидин, который при необходимости можно заменить перекисью водорода.
Также, чтобы перебить резкий запах спирта, тюменцам предложили добавить в раствор масло мяты.
На второй встрече эксперт поделился тем, как вывести с одежды пятно зеленки с помощью аммиака, перекиси водорода и средства от засоров труб.
На третьей встрече Иван Савенков научил готовить бомбочки для ванн из подсолнечного масла, соды и соли.
Посмотреть записи трансляций можно в группе детского технопарка в соцсети «ВКонтакте», сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU