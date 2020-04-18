2020-04-18T12:51:36+03:00
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП на трассе под Тюменью

Легковушку отбросило под колеса большегруза
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Два человека погибли в результате ДТП на трассе под Тюменью. Фото Госавтоинспекции ЯНАОДва человека погибли в результате ДТП на трассе под Тюменью. Фото Госавтоинспекции ЯНАО
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 17 апреля, на 49-м километре трассы ТюменьОмск. Там столкнулись две легковушки и большегруз. Два человека погибли на месте происшествия, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что ДТП произошло около половины девяти вечера.

Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с Kia Spectra. От удара легковушку отбросило под колеса грузовика МАЗ.

Известно, что на месте ДТП погибли две женщины: 53-летняя жительница Заводоуковска, пассажирка Volkswagen, и 22-летняя жительница Омутинского района, пассажирка Kia. Водители легковых автомобилей – 53- и 24-летние мужчины – с травмами доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский «Космос» проведет аудиочитку пьесы
Викуловские аграрии закупили к посевной более двух тысяч тонн удобрений
Тюменцам рассказали, как изготовить антисептик дома
Два человека погибли в результате ДТП на трассе под Тюменью
В Тюмени начала работать образовательная платформа для молодежи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года увеличилось на 39 человек
Лоскутному «Коньку-Горбунку» исполнилось шесть лет
Жительница Ишима отдала восемь тысяч рублей за фото щенка
Акция «75 поколений» ответит тюменцам на вопросы о войне
На «Барахолке компетенций» тюменцы могут найти «полезного» человека
Тюменский район признан самым безопасным в области
К проекту «#МыРядом2020» присоединились тюменские психологи
Погода в Тюмени 18 апреля: на Страстную субботу идет дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2020 года составляет 146 человек
Пьяные тюменцы разъезжают на авто по городу, нарушая режим самоизоляции
Роспотребнадзор выявил нарушения на возобновивших работу тюменских предприятиях
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group