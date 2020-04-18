18 Апр 2020 2020-04-18T12:51:36+03:00

Два человека погибли в результате ДТП на трассе под Тюменью. Фото Госавтоинспекции ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 17 апреля, на 49-м километре трассы Тюмень – Омск. Там столкнулись две легковушки и большегруз. Два человека погибли на месте происшествия, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что ДТП произошло около половины девяти вечера.

Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с Kia Spectra. От удара легковушку отбросило под колеса грузовика МАЗ.

Известно, что на месте ДТП погибли две женщины: 53-летняя жительница Заводоуковска, пассажирка Volkswagen, и 22-летняя жительница Омутинского района, пассажирка Kia. Водители легковых автомобилей – 53- и 24-летние мужчины – с травмами доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU